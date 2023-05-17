Волочкова отреагировала на новость об избиении девушки своим бывшим парнем : "Я в шоке"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная балерина Анастасия Волочкова прокомментировала известие о том, что её бывший возлюбленный избил девушку.

Фото: rnews.ru

Сегодня стало известно, что Сергей Кузнецов, бывший возлюбленный Анастасии Волочковой, жестоко избил свою нынешнюю девушку. Пострадавшая сейчас находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Врачи диагностировали закрытую черпно-мозговую травму, внутреннее кровотечение в голове и множество ушибов.

Анастасия Волочкова не осталась в стороне и прокомментировала произошедшее. По её словам, она глубоко поражена тем, что случилось.

"Я вообще ни разу от него агрессии никакой не видела, не слышала. Он был настолько позитивный! Сергей за мной ухаживал и не давал мне даже самостоятельно воды налить. Я просто в шоке", — написала балерина в своём Telegram-канале.

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