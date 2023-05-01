Анастасия Волочкова назвала Прохора Шаляпина своим новым женихом

Известная балерина заинтриговала своих подписчиков, представив своего нового жениха.

Недавно Анастасия Волочкова опубликовала в своём личном блоге видео. На кадрах балерина в свадебном платье, а рядом с ней певец Прохор Шаляпин в сценическом костюме. В видеоролике Волочкова объявила себя и артиста женихом и невестой.

Поклонники стали гадать, действительно ли знаменитости решили связать себя узами брака или это очередной пиар-ход, который характерен как для Анастасии Волочковой, так и для Прохора Шаляпина.

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