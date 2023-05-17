Юлия Высоцкая не смогла выдержать травлю в Сети и улетела из России

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Юлия Высоцкая со своей кулинарной программой "Едим дома" стала объектом насмешек и мемов в Сети. Ведущая активно ведёт свои соцсети, а поклонники всё ждут, когда она прокомментирует шумиху вокруг неё.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Недавно артистка опубликовала фото их аэропорта и сообщила о том, что улетает из Москвы, чтобы сменить обстановку и восстановить силы.

"Вот так беру себя за волосы и тащу", — написала она.

Напомним, Высоцкая неоднократно говорила о том, что во время трудностей старается уехать подальше от городской суеты и изменить декорации вокруг.

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