Юлия Высоцкая вышла на связь после появления в Сети мемов о её кулинарном шоу

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Юлия Высоцкая стала объектом насмешек со стороны общественности из-за её программы "Едим дома". Пользователи Сети устроили травлю ведущей за странное поведение во время съёмок на кухне и способах приготовления блюд.

Фото: kuhni-edimdoma.ru

Некоторые представители российского шоу-бизнеса обратились к зрителям с просьбой прекратить распространять мемы про Высоцкую и её программу.

Артистка в свою очередь не стала акцентировать на этом внимание и поделилась с подписчиками фото с отдыха.

"Немного солнца в холодной воде", — подписала снимок Высоцкая.

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