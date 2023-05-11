Актриса Юлия Высоцкая стала объектом насмешек со стороны общественности из-за её программы "Едим дома". Пользователи Сети устроили травлю ведущей за странное поведение во время съёмок на кухне и способах приготовления блюд.
Некоторые представители российского шоу-бизнеса обратились к зрителям с просьбой прекратить распространять мемы про Высоцкую и её программу.
Артистка в свою очередь не стала акцентировать на этом внимание и поделилась с подписчиками фото с отдыха.
"Немного солнца в холодной воде", — подписала снимок Высоцкая.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.