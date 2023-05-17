Российская певица Кристина Орбакайте в своём Instagram* опубликовала видеозапись, на которой показан путь её дочери Клавдии в американскую школу.
Артистка поделилась с фанатами, что её дочь доезжает до образовательного учреждения на розовом велосипеде. Судя по внешнему виду девочки, ей не нужно носить школьную форму на занятия.
"По дороге в школу", — прокомментировала Орбакайте.
Фанаты певицы обратили внимание на то, что в последнее время она часто ездит в США. В этой стране живёт сын Орбакайте от первого брака Никита Пресняков вместе с супругой Алёной Красновой.
Клавдия появилась на свет в 2012 году. Артистка родила дочь от предпринимателя Михаила Земцова.
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