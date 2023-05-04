"Мама, ты была права": Орбакайте сделала заявление об Алле Пугачёвой и своих сыновьях

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская исполнительница Кристина Орбакайте раскрыла подробности отношений с матерью Аллой Пугачёвой и своими детьями.

Фото: Instagram* Кристины Орбакайте

Она поделилась, что старается не вмешиваться в личные дела сыновей. Певица вспомнила анекдот, в котором рассказывается, как дети в пять лет преодолевают возраст "Мама знает всё", ближе к 20 годам подходят к тезису "А что она вообще знает?", а уже в 27 лет начинают понимать, что родители во всём были правы.

"Мои мальчишки ещё в промежутке "Мама, ты ничего не понимаешь", а вот я уже дошла до состояния "Мама, ты была права". Но ничего, и они успеют", — отметила дочь Пугачёвой в интервью "Антенне-Телесемь".

Ранее Орбакайте выпустила песню в поддержку своей матери под названием "Алла будет петь". Как пояснила артистка, музыкальная композиция посвящена сильной женщине, которая обязательно продолжит свой творческий путь.

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