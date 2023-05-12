Невестка российской певицы Орбакайте опровергла слухи о беременности снимками с плоским животом

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пользователи соцсетей активно распространяют слухи о возможной беременности невестки российской певицы Кристины Орбакайте Алёны Красновой. Однако девушка опровергла эту информацию с помощью новых снимков в Instagram*.

Фото: Instagram* Алёны Красновой / alenaakrasnova

Жена Никиты Преснякова выложила в своём аккаунте фотографии в откровенном наряде. Подписчики сразу же обратили внимание на её плоский живот. Многие из них были удивлены, ведь в последнее время невестка Орбакайте появлялась на публике в просторной одежде, что заставило фанатов задуматься о скором пополнении в звёздной семье.

На свежих снимках блогер позирует в коротком топе и шортах. Она также поделилась, что сейчас находится в Лос-Анджелесе.

Ранее Орбакайте в своих соцсетях поздравила сына Дени, рождённого от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова, с 25-летием.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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