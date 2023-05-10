Российская певица Кристина Орбакайте в своих социальных сетях обратилась к сыну Дени, который отмечает 25-летие.
Артистка родила Дени от чеченского предпринимателя Руслана Байсарова. Молодой человек пытался организовывать тематические вечеринки в Москве, однако осенью прошлого года перестал появляться на публичных мероприятиях и выходить на связь. Пользователи соцсетей допускают, что парень сейчас живёт в Соединённых Штатах, как и его брат Никита Пресняков.
Орбакайте в своём Instagram* напомнила, что 10 мая Дени исполнилось 25 лет.
"С днём рождения, сыночек", — написала певица, прикрепив архивный снимок.
Ранее Орбакайте поделилась, что старается не вмешиваться в личные дела своих сыновей. По её мнению, лишь к 27 годам дети начинают прислушиваться к родителям.
* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
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