Российская певица Кристина Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну Дени

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Кристина Орбакайте в своих социальных сетях обратилась к сыну Дени, который отмечает 25-летие.

Фото: Fotodom.ru

Артистка родила Дени от чеченского предпринимателя Руслана Байсарова. Молодой человек пытался организовывать тематические вечеринки в Москве, однако осенью прошлого года перестал появляться на публичных мероприятиях и выходить на связь. Пользователи соцсетей допускают, что парень сейчас живёт в Соединённых Штатах, как и его брат Никита Пресняков.

Орбакайте в своём Instagram* напомнила, что 10 мая Дени исполнилось 25 лет.

"С днём рождения, сыночек", — написала певица, прикрепив архивный снимок.

Ранее Орбакайте поделилась, что старается не вмешиваться в личные дела своих сыновей. По её мнению, лишь к 27 годам дети начинают прислушиваться к родителям.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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