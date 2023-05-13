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Психолог Валерия Кетова рассказала, к какому психотипу относятся Бузова, Киркоров и Лагутенко

1:45
Шоу-бизнес

Психолог Валерия Кетова объяснила, к какому психотипу относятся Филипп Киркоров, Ольга Бузова и Илья Лагутенко.

Психолог Валерия Кетова рассказала, к какому психотипу относятся Бузова, Киркоров и Лагутенко
Фото: ria.ru

По мнению Кетовой, певица Ольга Бузова является ярким представителем истероидного типа личности. Такие люди отдают предпочтение ярким и эпатажным нарядам, стремятся приковывать к себе взгляды окружающих и любят хвастаться.

"Все люди данного психотипа — прирождённые артисты. Они не могут жить без внимания публики. Их жизнь превращается в вечную гонку с самим собой и другими. Это нередко делает их глубоко несчастными людьми внутри", — отметила специалист в беседе с изданием "Московский Комсомолец".

Филиппа Киркорова психолог соотнесла с нарциссическим типом личности. Такие люди очень требовательно относятся к своему внешнему виду. Им важно, что о них думают.

"Они категоричны, не терпят лжи и фальши. Для нарциссов смертельно не быть идеальным и лучше остальных. Поэтому тот же Киркоров постоянно молодится и старается быть стильным", — подчеркнула врач.

Шизоидный тип личности, по мнению Кетовой, подходит фронтмену группы "Мумий Тролль" Илье Лагутенко. Такие люди довольно просто относятся к своему внешнему виду, им во всём важен комфорт. Они не жаждут публичности, а их поведение часто бывает непредсказуемым.

"Лагутенко не старается эпатировать публику специально. Он творит и живёт только для себя, его врождённое чувство вкуса привлекает массу поклонников, но он на них никогда не ориентируется", — резюмировала Валерия.

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Российские артисты предают Родину, но им все равно дают микрофон
Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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