Продюсер Юрий Бардаш рассказал, как относится к Валерию Меладзе, который поддержал Украину на новогоднем корпоративе в Дубае.
По мнению продюсера, Меладзе является предателем, поэтому его концерты должны быть отменены на территории РФ.
"Песня сильнее политики. Она проникает в душу. Но сознательные люди не пойдут на его концерт и поставят на этом человеке крест. Он не имеет права катать туры и петь для тех, кто сейчас отрабатывает на передовой", — заявил Бардаш в YouTube-шоу Metametrica.
Продюсер подчеркнул, что сейчас в российском шоу-бизнесе начинается время новых талантов, поэтому глупо акцентировать внимание на тех артистах, кто решил молчать или бежать из России.
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