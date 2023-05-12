Продюсер Юрий Бардаш призвал жёстко наказать Валерия Меладзе за предательство РФ

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Юрий Бардаш рассказал, как относится к Валерию Меладзе, который поддержал Украину на новогоднем корпоративе в Дубае.

Фото: glagol38.ru

По мнению продюсера, Меладзе является предателем, поэтому его концерты должны быть отменены на территории РФ.

"Песня сильнее политики. Она проникает в душу. Но сознательные люди не пойдут на его концерт и поставят на этом человеке крест. Он не имеет права катать туры и петь для тех, кто сейчас отрабатывает на передовой", — заявил Бардаш в YouTube-шоу Metametrica.

Продюсер подчеркнул, что сейчас в российском шоу-бизнесе начинается время новых талантов, поэтому глупо акцентировать внимание на тех артистах, кто решил молчать или бежать из России.

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