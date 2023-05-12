Продюсер Юрий Бардаш подтвердил, что находится в одном окопе с певцом SHAMANом

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Юрий Бардаш высказался о творчестве Ярослава Дронова, который выступает под псевдонимом SHAMAN.

Фото: sports.ru

Бардаш заявил, что находится в одном окопе с Дроновым.

"Меня не волнует, как он стал популярным, главное, что у него получилось. Меня интересует только одно, почему в российском шоу-бизнесе не появилось ещё десять таких SHAMANов", — отметил продюсер в YouTube-шоу Metametrica.

Юрий убеждён, что ниша музыкантов-патриотов до конца не заполнена. По мнению продюсера, в России должно появляться больше таких артистов.

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