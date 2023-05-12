Продюсер Юрий Бардаш высказался о творчестве Ярослава Дронова, который выступает под псевдонимом SHAMAN.
Бардаш заявил, что находится в одном окопе с Дроновым.
"Меня не волнует, как он стал популярным, главное, что у него получилось. Меня интересует только одно, почему в российском шоу-бизнесе не появилось ещё десять таких SHAMANов", — отметил продюсер в YouTube-шоу Metametrica.
Юрий убеждён, что ниша музыкантов-патриотов до конца не заполнена. По мнению продюсера, в России должно появляться больше таких артистов.
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