Актёр Борис Щербаков положительно оценил воссоединение Крыма и РФ в 2014 году

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Борис Щербаков прокомментировал присоединение Крыма к России в 2014 году.

Фото: ria.ru

Артист подчеркнул, что всегда чувствовал принадлежность полуострова к России. Именно поэтому ему было некомфортно видеть растяжки с украинскими лозунгами во время прогулок по Севастополю.

"Идёшь по городу, проникаешься нашей историей. Матрос Кошка, Нахимов, на каждом доме мемориальная доска. И тут на проспекте растяжка: "Хай живе!". Сразу думаешь, где я вообще?!" — поделился воспоминаниями Щербаков в передаче Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба".

По мнению актёра, воссоединение Крыма с Россией стало возращением полуострова в родную гавань.

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