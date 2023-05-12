Певица Лолита Милявская тайно покинула Россию, чтобы встретиться с мамой и дочкой

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская сделала перерыв в своём гастрольном туре и отправилась за границу. Артистка делится с поклонниками моментами личной жизни в Сети и не стала скрывать свой отъезд.

Фото: moslenta.ru

Милявская опубликовала видео в личном Telegram-канале, как она прогуливается по своему дому в Болгарии. Певица также поделилась фото с 23-летней дочерью Евой и 80-летней мамой.

Артистка никогда не скрывала, что из-за серьёзного диагноза единственной наследницы ей необходим определённый климат и постоянное наблюдение врачей, поэтому она проживает за границей на постоянной основе.

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Лолита Милявская | Кино в деталях 18.04.2023