Певица Лолита Милявская показала сильно похудевшего режиссёра Фёдора Бондарчука. Артистка приняла участие в съёмках сериала "Актрисы" под его руководством и сыграла директора театра.
Милявская опубликовала видео в своём Telegram-канале, где призналась в любви Бондарчуку и поблагодарила за возможность "быть частью "Актрис". Режиссёр в свою очередь поблагодарил певицу и поцеловал её в лоб.
Однако пользователи Сети отметили, что режиссёр сильно осунулся и постарел.
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