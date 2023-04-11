Певица Лолита Милявская показала осунувшегося режиссёра Фёдора Бондарчука

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская показала сильно похудевшего режиссёра Фёдора Бондарчука. Артистка приняла участие в съёмках сериала "Актрисы" под его руководством и сыграла директора театра.

Милявская опубликовала видео в своём Telegram-канале, где призналась в любви Бондарчуку и поблагодарила за возможность "быть частью "Актрис". Режиссёр в свою очередь поблагодарил певицу и поцеловал её в лоб.

Однако пользователи Сети отметили, что режиссёр сильно осунулся и постарел.

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