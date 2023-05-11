После смерти народной артистки СССР Нонны Мордюковой роскошная квартира в Москве досталась её сестре Наталье Катаевой. Женщина прожила там до самой смерти. Однако сейчас родственники устроили войну за недвижимость, стоимость которой оценивается в 18 миллионов рублей.
На протяжении нескольких лет о Катаевой заботились племянницы Юлия и Елена. Женщины утверждают, что делали всё необходимое для поддержания здоровья тёти. В результате, по их словам, Катаева именно племянницам завещала квартиру. Однако другая сестра Мордюковой Людмила не верит в это.
"Дамы её просто угробили. Когда открыла ящик на кухне, он был полон лекарств. Я Наташе так сказала: "Мне не нравится, что много лекарств. Это неправильно, они не врачи", — рассказала она в эфире программы "МАЛАХОВ" на телеканале "Россия 1".
Сестра Мордюковой предложила передать квартиру внуку Натальи — Даниилу. Однако он не общался с бабушкой. Несмотря на это, его мать Лилиана планирует бороться за недвижимость. На данный момент обе стороны конфликта намерены обратиться за помощью к юристам, чтобы разобраться в этой сложной ситуации.
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