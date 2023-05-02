Сын кутюрье Вячеслава Зайцева так и не забрал тело отца из морга.
Дата и место похорон знаменитого модельера до сих пор не определены.
"Комсомольская правда" сообщает, что за этой странностью скрывается настоящая семейная драма.
"Пока ничего неизвестно. Похоронами никто не занимается, никто, — цитирует издание слова бывшего директора Дома моды Вячеслава Зайцева Николая Головина.
Он рассказал, что тело модельера, который скончался 30 апреля, до сих пор находится в морге.
Головин отказывается общаться с наследником "русского Диора" Егором Зайцевым.
"У сына праздник, понимаете? Второй день уже. Он ждал этого", — заявил Головин.
Он объяснил, что будет обращаться к мэру Москвы Сергею Собянину, чтобы урегулировать проблему.
Головин поведал, что люди, которые в последнее время окружали кутюрье, только зарабатывали на нём деньги.
"Он был брошен семьёй, сам карабкался, как мог, при такой тяжёлой болезни. Никто на его звонки даже не отвечал — ни внучка, ни сын", — рассказал экс-директор Дома моды.
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