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Похороны Вячеслава Зайцева обернулись скандалом: у сына модельера уже второй день праздник

1:11
Шоу-бизнес

Сын кутюрье Вячеслава Зайцева так и не забрал тело отца из морга.

Похороны Вячеслава Зайцева обернулись скандалом: у сына модельера уже второй день праздник

Дата и место похорон знаменитого модельера до сих пор не определены.

"Комсомольская правда" сообщает, что за этой странностью скрывается настоящая семейная драма.

"Пока ничего неизвестно. Похоронами никто не занимается, никто, — цитирует издание слова бывшего директора Дома моды Вячеслава Зайцева Николая Головина.

Он рассказал, что тело модельера, который скончался 30 апреля, до сих пор находится в морге.

Головин отказывается общаться с наследником "русского Диора" Егором Зайцевым.

"У сына праздник, понимаете? Второй день уже. Он ждал этого", — заявил Головин.

Он объяснил, что будет обращаться к мэру Москвы Сергею Собянину, чтобы урегулировать проблему.

Головин поведал, что люди, которые в последнее время окружали кутюрье, только зарабатывали на нём деньги.

"Он был брошен семьёй, сам карабкался, как мог, при такой тяжёлой болезни. Никто на его звонки даже не отвечал — ни внучка, ни сын", — рассказал экс-директор Дома моды.

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Вячеслав Зайцев умер - Слава Зайцев ушла эпоха
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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