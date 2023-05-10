Бывшая жена Моргенштерна* попала в аварию в Дубае: "Все живы, здоровы"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и бывшая жена рэпера Моргенштерна* Дилара попала в аварию в Дубае.

Фото: eg.ru

Дилара Зинатуллина сообщила в своём личном блоге, что пережила неприятную ситуацию на дороге. Девушка попала в ДТП в Дубае, но, к счастью, не она не пострадала.

"А я попала в ДТП в Дубае. Все живы, здоровы. Но теперь со всеми участниками едем в полицейский участок…" — написала Дилара.

Напомним, недавно блогер переехала на ПМЖ в ОАЭ. После развода с Моргенштерном сердце девушки свободно, однако, по слухам, у неё появился новый возлюбленный. Некоторые утверждают, что это может быть блогер Бустер.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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