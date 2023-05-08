Знаменитости поддержали Романа Костомарова, который впервые вышел на связь после госпитализации.
Напомним, ранее Роман Костомаров опубликовал в своём личном блоге пост, а также поделился свежим фото, сделанным из больницы Коммунарки. Спортсмен поблагодарил всех, кто поддерживал его это время, а также заявил, что преодолеет все трудности.
Представители шоу-бизнеса под постом написали множество восхищённых комментариев, отмечая смелость и мужество Костомарова.
"Дружище, до сих пор переживаю за тебя и прошу Бога о твоём здоровье. Ты боец", — написал Эдгард Запашный.
"Рома! Верим в тебя! Любим тебя!" — заверила актриса Лиза Арзамасова.
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