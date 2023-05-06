Актриса Татьяна Васильева рассказала о состоянии здоровья своего сына Филиппа, который оказался на больничной койке из-за резкого ухудшения здоровья. Артистка сообщила, что её наследник мог лишиться конечности.
В эфире шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой Васильева поделилась о том, что недавно у неё в семье произошло несчастье. Сын актрисы пережил нечто похожее на инсульт и был экстренно госпитализирован. Медикам удалось избежать ампутации и стабилизировать его состояние.
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