Актриса Татьяна Васильева сообщила о тяжелом состоянии единственного сына Филиппа

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева рассказала о состоянии здоровья своего сына Филиппа, который оказался на больничной койке из-за резкого ухудшения здоровья. Артистка сообщила, что её наследник мог лишиться конечности.

Фото: instagram.com

В эфире шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой Васильева поделилась о том, что недавно у неё в семье произошло несчастье. Сын актрисы пережил нечто похожее на инсульт и был экстренно госпитализирован. Медикам удалось избежать ампутации и стабилизировать его состояние.

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«Очень плохо»: Татьяна Васильева сделала заявление об ампутации