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МК: Буйнов назвал место вернувшейся в Россию Пугачёвой

0:53
Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов высказался о месте, которое занимает на сегодняшний день в российском шоу-бизнесе Алла Пугачёва, приехавшая в Москву, вероятно, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным.

МК: Буйнов назвал место вернувшейся в Россию Пугачёвой
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

По словам артиста, Алла стала музой кутюрье, так как была выше всех. И сегодня она также выше всех.

Нельзя сегодня умалять её заслуг и достоинств, несмотря ни на что, она одна такая, хотя певиц в России много, заметил Буйнов в беседе с "МК".

По его мнению, успехов на эстраде Примадонне помогло добиться актёрское образование, так как все свои песни она делала, как актёрские спектакли.

Ранее актриса Яна Поплавская и телеведущий Владимир Соловьёв возмутились возвращением Пугачёвой в Россию, после того, как она не поддержала спецоперацию.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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