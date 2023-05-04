Телеведущий Соловьёв вышел из себя, узнав о возвращении Пугачёвой в Россию: "Уже всё можно?"

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Неожиданное возвращение в Россию певицы Аллы Пугачёвой вызвало гнев телеведущего Владимира Соловьёва. Во время эфира на "Соловьев LIVE" журналист коснулся этой темы и буквально вышел из себя.

Фото: eg.ru

"Я не понимаю, почему пустили Пугачеву назад. Это вообще что такое? Это что, всё можно? Можно нести всё, что угодно, про страну, всё это через губу — а потом их пускают назад? Давайте ещё по телевизору её покажите, дайте ей концерт провести, в ножки ей упадите, цветами встретьте", — заявил ведущий.

Напомним, Пугачёва, уехавшая в Израиль и осудившая спецоперацию на Украине, прилетела в Москву на частном самолёте 3 мая вместе с матерью покойного модельера Валентина Юдашкина. Появились предположения, что возвращение Примадонны связано со смертью кутюрье.

Ранее безнаказанным возвращением Пугачёвой в Россию возмутилась и актриса Яна Поплавская.

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