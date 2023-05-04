Иван Охлобыстин похвалил актёрскую работу Юлии Пересильд в снятом на МКС фильме "Вызов"

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Иван Охлобыстин поделился своими впечатлениями от просмотра фильма Клима Шипенко "Вызов".

Фото: ya.ru

Артист признался, что с опаской шёл в кино. Однако увиденное на экране его сильно впечатлило.

"Подозревал, что это будет чистое надувалово. Что в космос никто не летал, а просто намыли денег на горячей теме. В итоге был приятно удивлён. Картина крепкая. Это больше, чем кино. Масштабная демонстрация с элементами вымысла, если брать в расчёт то, что часть сцен действительно снята на МКС", — написал артист в своём личном блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Охлобыстин также похвалил актёрскую игру Владимира Машкова, Милоша Биковича и Юлии Пересильд. По его мнению, исполнительница главной роли органично передала ум и красоту, не потеряв при этом эротической привлекательности.

"По-хорошему женственная. Настоящая русская женщина с эстонской фамилией. Ничего, кроме поздравлений!" — подчеркнул он.

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