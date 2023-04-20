Актриса Юлия Пересильд потребовала от профессиональных космонавтов прекратить травлю в её адрес

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Юлия Пересильд пожаловалась на травлю со стороны лётчиков-космонавтов.

Накануне гильдия актёров кино России предложила присвоить Пересильд звание Героя РФ за съёмки на МКС. Данную новость резко осудили некоторые космонавты. Они напомнили актёрскому сообществу, что даже настоящие профессионалы после полётов в космос ждут данную награду несколько лет.

В свою очередь Пересильд подчеркнула, что подвергается подобной критике уже два года.

"Я не прошу ничего, не собираю документы на какие-то звания. Я счастлива, что мне довелось полететь в космос и сделать всё, чтобы это кино получилось", — заявила артистка в своих социальных сетях.

Она попросила космонавтов прекратить травлю. И подчеркнула, что их ненависть и критика никак не повлияют на её отношение к ним.

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