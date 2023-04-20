Звезда фильма "Вызов" Юлия Пересильд опровергла слухи, что её полёт на МКС оплатил богатый покровитель

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Юлия Пересильд прокомментировала слухи о своём полете в космос.

20 апреля в российский прокат вышел фильм "Вызов", ради съёмок которого Пересильд и режиссёр Клим Шипенко отправились на МКС. В рамках продвижения картины Юлия ответила на вопросы фанатов в соцсетях.

Актриса отметила, что её до сих пор спрашивают о богатом покровителе, который якобы оплатил полёт съёмочной группы в космос.

Пересильд подчеркнула, что всего добилась сама. Чтобы получить роль, ей пришлось пройти кастинг, медкомиссию и выдержать трёхмесячный тренинг в Центре подготовки космонавтов.

"Мне грустно, что если успеха добивается женщина, то это обязательно указывает на наличие у неё за спиной человека, который всё оплатил. Это не так. Заслуги женщин им не присваиваются. Это надо менять!" — заявила артистка.

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