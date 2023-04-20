Актриса Юлия Пересильд прокомментировала слухи о своём полете в космос.
20 апреля в российский прокат вышел фильм "Вызов", ради съёмок которого Пересильд и режиссёр Клим Шипенко отправились на МКС. В рамках продвижения картины Юлия ответила на вопросы фанатов в соцсетях.
Актриса отметила, что её до сих пор спрашивают о богатом покровителе, который якобы оплатил полёт съёмочной группы в космос.
Пересильд подчеркнула, что всего добилась сама. Чтобы получить роль, ей пришлось пройти кастинг, медкомиссию и выдержать трёхмесячный тренинг в Центре подготовки космонавтов.
"Мне грустно, что если успеха добивается женщина, то это обязательно указывает на наличие у неё за спиной человека, который всё оплатил. Это не так. Заслуги женщин им не присваиваются. Это надо менять!" — заявила артистка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале Sohu. В Вашингтоне же отреагировали нервно.