Режиссёр Клим Шипенко: Пересильд помолодела в космосе на 10 лет

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр Клим Шипенко рассказал о съёмках своего фильма "Вызов".

Драма "Вызов" выйдет в российский прокат уже 20 апреля. Картина примечательна тем, что часть съёмок проходила в космосе. На МКС были отправлены режиссёр киноленты Клим Шипенко и исполнительница главной роли Юлия Пересильд.

По словам Шипенко, они поладили с экипажем и стали настоящей командой. Космонавты нередко помогали кинематографистам во время съёмок и даже сыграли несколько эпизодических ролей.

Шипенко признаётся, что так и не понял, почему в космосе так мало женщин.

"Королёв говорил, что космос — это не для женщин, но я так не думаю. Женщины в космосе выглядят потрясающе. Юля точно на лет 10 помолодела! Так что мужчинам это понравится", — отметил режиссёр в беседе с Teleprogramma.pro.

Кинематографист добавил, что пока не планирует возвращаться к космической теме в своём творчестве. Однако он уверен, что кино нужно продвигать в открытый космос, и даже на Луну.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Российские артисты предают Родину, но им все равно дают микрофон