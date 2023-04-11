Режиссёр Клим Шипенко рассказал о съёмках своего фильма "Вызов".
Драма "Вызов" выйдет в российский прокат уже 20 апреля. Картина примечательна тем, что часть съёмок проходила в космосе. На МКС были отправлены режиссёр киноленты Клим Шипенко и исполнительница главной роли Юлия Пересильд.
По словам Шипенко, они поладили с экипажем и стали настоящей командой. Космонавты нередко помогали кинематографистам во время съёмок и даже сыграли несколько эпизодических ролей.
Шипенко признаётся, что так и не понял, почему в космосе так мало женщин.
"Королёв говорил, что космос — это не для женщин, но я так не думаю. Женщины в космосе выглядят потрясающе. Юля точно на лет 10 помолодела! Так что мужчинам это понравится", — отметил режиссёр в беседе с Teleprogramma.pro.
Кинематографист добавил, что пока не планирует возвращаться к космической теме в своём творчестве. Однако он уверен, что кино нужно продвигать в открытый космос, и даже на Луну.
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