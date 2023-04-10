Актёр Сергей Гармаш подтвердил работу над продолжением фильма "Чебурашка"

Актёр Сергей Гармаш анонсировал съёмки продолжения фильма "Чебурашка".

Гармаш отметил, что работа над сиквелом стала возможна из-за успеха проекта режиссёра Дмитрия Дьяченко. Картина собрала в российском прокате более шести миллиардов рублей и получила много положительных отзывов от критиков и рядовых зрителей. Рейтинг фильма на "Кинопоиске" составил 7,3.

"Фильм побил рекорд. Поэтому продолжение будет", — цитирует Гармаша ТАСС.

Исполнитель роли Гены подчеркнул, что на данный момент вторая часть находится в процессе создания. О других деталях актёр предпочёл не распространяться.

Помимо Гармаша в фильме сыграли Елена Яковлева, Фёдор Добронравов, Дмитрий Лысенков и Полина Максимова. Чебурашку в киноленте озвучила актриса Ольга Кузьмина, которая получила широкую известность после выхода сериала "Кухня".

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