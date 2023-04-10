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Актёр Сергей Гармаш подтвердил работу над продолжением фильма "Чебурашка"

Культура

Актёр Сергей Гармаш анонсировал съёмки продолжения фильма "Чебурашка".

Актёр Сергей Гармаш подтвердил работу над продолжением фильма "Чебурашка"

Гармаш отметил, что работа над сиквелом стала возможна из-за успеха проекта режиссёра Дмитрия Дьяченко. Картина собрала в российском прокате более шести миллиардов рублей и получила много положительных отзывов от критиков и рядовых зрителей. Рейтинг фильма на "Кинопоиске" составил 7,3.

"Фильм побил рекорд. Поэтому продолжение будет", — цитирует Гармаша ТАСС.

Исполнитель роли Гены подчеркнул, что на данный момент вторая часть находится в процессе создания. О других деталях актёр предпочёл не распространяться.

Помимо Гармаша в фильме сыграли Елена ЯковлеваФёдор ДобронравовДмитрий Лысенков и Полина Максимова. Чебурашку в киноленте озвучила актриса Ольга Кузьмина, которая получила широкую известность после выхода сериала "Кухня".

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Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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