Известный российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандальную запись телефонного разговора двух российских олигархов Романа Троценко и Николая Матушевского, недавно слитую в Сеть.
Напомним, недавно в Сеть попала запись телефонного разговора между двумя олигархами. Мужчины обсуждали текущую политическую и общественную ситуацию в стране, а также ругали российскую власть. По словам Пригожина, человек, который слил в Сеть их разговор, нарушил все нормы приличия. Об этом сообщает StarHit.
"Я считаю, что подобные вещи носят паскудный характер. Мы вообще пробили дно, просто пробили дно. Дно каких-либо норм, правил приличия. Вот я воспитывался в таком духе… Никогда не читал чужих писем, никогда не заглядывал в замочную скважину. Я считаю, что это просто неприлично", — заявил Иосиф Пригожин.
Напомним, ранее продюсер оказался в похожей ситуации, когда в Интернет была слита запись его разговора с бизнесменом Фархадом Ахмедовым. На записи они также критиковали российскую власть. Сам Пригожин отрицает подлинность аудиозаписи.
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