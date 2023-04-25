МК: Анна Калашникова заявила, что на содержание дома в Грязях Алла Пугачёва тратит 1 млн рублей в месяц

1:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Сети активно обсуждают новость о продаже замка Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь. Ходят слухи, что звёздная пара реализовала недвижимость за миллиард рублей. Есть версия, согласно которой за замок заплатил некий бизнесмен.

Певица Анна Калашникова, которая имеет много общих знакомых с Пугачёвой, утверждает, что эти слухи не соответствуют действительности. Замок продавать не планируют. Сейчас в нём проживает большой штат прислуги, включая водителя Примадонны, четырёх охранников, домработницу и садовника.

Калашникова отметила, что за год звёздная пара платит налоги на сумму около 400 тыс. рублей. За коммунальные услуги артисты отдают 30 тыс. рублей в месяц.

"За охрану замка Пугачёва отдаёт около 500 тыс. рублей в месяц. Ещё 100-150 тыс. звёздная чета платит уборщику бассейна и садовнику. Когда даже замок простаивает, Алле Борисовне надо отдавать за его содержание более одного миллиона рублей в месяц", — передаёт слова певицы "МК".

Калашникова утверждает, что дом и сад звёздной пары в Грязях находятся в хорошем состоянии. В замке много ценных вещей, включая большую коллекцию антиквариата, которую некуда вывозить. Кроме того, на строительство дома было потрачено около 12 млн долларов. Учитывая падение цен на элитную недвижимость в Москве и Подмосковье, Галкин* и Пугачёва не смогут получить столько же денег за этот роскошный замок.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Максим Галкин* - замок в деревне Грязь