Стоимость обучения детей Пугачёвой и Галкина* в школе в Израиле составляет три миллиона рублей: стали известны подробности

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва и юморист Максим Галкин* после начала СВО на Украине эмигрировали в Израиль. Недавно пародист опубликовал видео в Сети, где они с супругой провожают Лизу и Гарри в местную школу.

В Telegram-канале "НеМалахов СЛИВки" опубликовали информацию об элитном учебном учреждении, которое называется The King Solomon School. Авторы канала сообщили, что школа была создана всего четыре года назад одним из бывших совладельцев "ВКонтакте" и самым молодым долларовым миллиардером России — Вячеславом Мирилашвили.

Сообщается, что ученики данной школы являются детьми политиков и бизнесменов, а стоимость обучения составляет 135 тысяч рублей в месяц.

В Сети отметили: оплачивать надо сразу все 12 месяцев в году, без перерывов на каникулы. В сумме — один миллион 620 тысяч рублей за каждого ученика. Итого за годовое обучение двоих детей Максим Галкин* будет платить три миллиона 240 тысяч рублей.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Дорого-богато: обучение в Израиле детей Галкина* и Пугачёвой влетит им в копеечку