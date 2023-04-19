Окончательно обосновались: Галкин* и Пугачёва проводили детей в израильскую школу

После начала СВО на Украине певица Алла Пугачёва и юморист Максим Галкин* с детьми эмигрировали в Израиль. Однако артистка уверяла поклонников в том, что отъезд из России временный и звёздная семья вскоре вернётся на родину.
Однако из-за антироссийской позиции пародиста их семья оказалась в немилости у соотечественников, поэтому Галкин* выступает исключительно на заграничной сцене.
Недавно юморист опубликовал видео в Сети, где они с Аллой Борисовной провожают Гарри и Лизу в израильскую школу. Внимательная артистка интересуется у наследников: всё ли они взяли на занятия и радуется тому, что вся семья в сборе.
"Ничего не забыли? Отлично! Наконец-то семейка воссоединилась", — сказала певица на видео, которое опубликовал её муж в соцсетях.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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