МК: режиссёр Соколова заявила, что актёру из РФ Козловскому предложили доказать патриотизм в Донбассе

1:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В последние дни вокруг Данилы Козловского не утихают скандалы. Его обвиняют в том, что он не поддерживает СВО и уехал в Америку. Актёр уже устал оправдываться. Он решил подать в суд на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который попросил провести проверку Козловского по статье о дискредитации армии России.

Известный режиссёр Вера Соколова утверждает, что актёра ждут не в суде, а в Донбассе, чтобы он доказал свою патриотичность на практике.

"Конечно, позиция Козловского удивляет не только меня, но и жителей Донбасса. По словам Данилы, он восемь лет не обращал никакого внимания на страдания жителей Донбасса, которых, не прекращая, бомбили и уничтожали только за то, что они являются русскими людьми и хотят​ жить на исконно русских территориях. Но сейчас уже нельзя не обращать внимания на то, что происходит в Донбассе, да и вообще в мире", — сказала она в беседе с "МК".

Соколова также рассказала о своих съёмках документального фильма о молодёжи в ДНР и о том, как там активно обсуждают события, связанные с Козловским. Она сказала, что жители Донбасса ждут его в гости. По мнению режиссёра, актёр, приехав в Донецк или Луганск, поймёт, что там на самом деле происходит. Она также подчеркнула, что молодёжь в ДНР уникальная: очень отзывчивая и рано повзрослевшая.

"Я хорошо помню, как несколько лет назад Данила выпустил как режиссёр один из своих фильмов. Я спросила сейчас у коллег из Донбасса: "А он привёз к вам свою картину?". Они с горечью сказали: "Что вы! Он к нам не приезжает!" — сообщила Соколова.

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Данила Козловский обратился к россиянам