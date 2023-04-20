Член Общественного совета Минкультуры России, генеральный продюсер АНО "Музыкальное сердце театра" Дмитрий Калантаров раскрыл информацию о "культурном" лобби в России и высказал своё мнение о том, кто стоит за заслуженным артистом РФ Данилой Козловским, пишет "Царьград".
Эксперт обратил внимание на кинокартины с участием актёра. Вскоре ожидается выход фильма, основанного на романе Бориса Акунина, в котором критикуется Россия. Режиссёром является Марюс Вайсберг, а в обоих картинах снялся Козловский.
"Это создатель "Бабушки лёгкого поведения" и других низкопробных комедий. В восьми его фильмах снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Вайсберг даже сегодня называет его своим другом и делится подробностями, как он переживает из-за конфликта, как ему тяжело. И в ленте этого режиссёра заявлен как актёр Данила Козловский. Поэтому, я думаю, что, безусловно, в кинематографе существует своё лобби, которое поддерживает конкретных деятелей. И Козловский — один из них", — сказал Калантаров.
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