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Народный артист РФ Стас Михайлов раскритиковал призыв Вайкуле сносить памятники героям ВОВ

0:58
Шоу-бизнес

Россияне возмутились высказываниями Лаймы Вайкуле. Латвийская певица в интервью поддержала демонтаж памятников героям ВОВ и также заявила, что следует "уважать" нацистов, включая своего родного дядю, который сражался на стороне немецкой армии во время Второй мировой войны. Российский певец Стас Михайлов отреагировал на высказывания Вайкуле.

Народный артист РФ Стас Михайлов раскритиковал призыв Вайкуле сносить памятники героям ВОВ

Певец заявил, что люди, которые отрицают своё прошлое, не заслуживают будущего.

"Я считаю, что люди, которые отказываются от своего прошлого, не имеют право на будущее. Вот и всё", — передаёт слова певца "МК".

Он призвал уважать подвиги наших предков и благодарить бога за каждый прожитый день, подчеркнув, что необходимо просыпаться каждый день здоровым и сильным и говорить "спасибо" за жизнь. Михайлов выразил уверенность, что если следовать этим принципам, то всё будет хорошо.

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Стас Михайлов поддержал наших ребят, которые участвуют в СВО
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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