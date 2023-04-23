Народный артист РФ Стас Михайлов раскритиковал призыв Вайкуле сносить памятники героям ВОВ

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Россияне возмутились высказываниями Лаймы Вайкуле. Латвийская певица в интервью поддержала демонтаж памятников героям ВОВ и также заявила, что следует "уважать" нацистов, включая своего родного дядю, который сражался на стороне немецкой армии во время Второй мировой войны. Российский певец Стас Михайлов отреагировал на высказывания Вайкуле.

Певец заявил, что люди, которые отрицают своё прошлое, не заслуживают будущего.

"Я считаю, что люди, которые отказываются от своего прошлого, не имеют право на будущее. Вот и всё", — передаёт слова певца "МК".

Он призвал уважать подвиги наших предков и благодарить бога за каждый прожитый день, подчеркнув, что необходимо просыпаться каждый день здоровым и сильным и говорить "спасибо" за жизнь. Михайлов выразил уверенность, что если следовать этим принципам, то всё будет хорошо.

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