Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала глупостью фразу Лаймы Вайкуле о том, что нужно сносить памятники советским солдатам. Она выразила мнение о том, что исполнительница вышла на очередной "рекорд неадеквата", пишет Газета. Ru.
Подобные высказывания возможны, по мнению Захаровой, лишь от "нечеловеческой злобы" и абсолютного "невежества". Российский дипломат напомнила о том, что слово "памятник" происходит не от "художественной ценности", а от "памяти".
Напомним, Лайма Вайкуле ранее выступила с заявлением о том, что памятники павшим в Великой Отечественной войне солдатам не обладают художественной ценностью.
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Некоторые "солдаты удачи" отличаются особой жестокостью.