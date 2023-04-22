Захарова обвинила Вайкуле в невежестве за слова о сносе памятников советским солдатам

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала глупостью фразу Лаймы Вайкуле о том, что нужно сносить памятники советским солдатам. Она выразила мнение о том, что исполнительница вышла на очередной "рекорд неадеквата", пишет Газета. Ru.

Подобные высказывания возможны, по мнению Захаровой, лишь от "нечеловеческой злобы" и абсолютного "невежества". Российский дипломат напомнила о том, что слово "памятник" происходит не от "художественной ценности", а от "памяти".

Напомним, Лайма Вайкуле ранее выступила с заявлением о том, что памятники павшим в Великой Отечественной войне солдатам не обладают художественной ценностью.