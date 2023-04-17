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Яна Поплавская: Пугачёва отречётся от Галкина* и вернётся в Россию

1:30
Шоу-бизнес

Уехавшая в Израиль Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва вернётся в Россию. Такое мнение высказала актриса и телеведущая Яна Поплавская в своём Telegram-канале. Она отметила, что это просто небольшой анализ, чтобы потом проверить, сбудется ли прогноз.

Яна Поплавская: Пугачёва отречётся от Галкина* и вернётся в Россию

Вывод о том, что готовится почва для "всепрощения" Аллы Борисовны Поплавская сделала, наблюдая за поведением Максима Галкина* и разными выступлениями в России в защиту Пугачёвой.

Супругу звезды, который всё яростнее изливает желчь, отчаянно критикует власти РФ, своих коллег и простых россиян, назад дороги нет, считает ведущая.

"Но Алла молчит, изредка отвечая на колкости. Не даёт обиженные интервью, как некоторые сбежавшие. Зато приближённые к "семье" артисты вовсю нахваливают Пугачеву и называют её достоянием страны", — добавила актриса.

Она описала сценарий, который возможен в ближайшее время.

"Алла Борисовна отречётся от Галкина*. Заявит, что они стали совершенно разными людьми, что она не разделяет его ненависти к России и даже глубоко осуждает. А потому разводится с предателем, который ввёл её в заблуждение и подставил перед всем честным народом", — спрогнозировала Поплавская.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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