Концерт Максима Галкина* в Канаде обернулся провалом: зрители встали и ушли

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Концерт российского юмориста Максима Галкина*, осудившего СВО и покинувшего Россию, в Канаде обернулся полным провалом. Зрители покинули зал прямо во время выступления.

И они не просто ушли, но ещё и потребовали вернуть деньги за билеты. Причина заключается в том, что зрителям не понравились старые монологи артиста.

Он говорил всё то же самое на своих концертах в Израиле и США. Поэтому люди просто не увидели смысла слушать то, что можно было и так посмотреть в Сети.

Один из зрителей назвал выступление комика в Торонто "большим разочарованием", предположив, что ему никто давно ничего не пишет.

Ранее в Telegram появилось видео с играющим где-то в переходе на жёлтом пианино шоуменом и телеведущим Иваном Ургантом.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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