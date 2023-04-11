Концерт российского юмориста Максима Галкина*, осудившего СВО и покинувшего Россию, в Канаде обернулся полным провалом. Зрители покинули зал прямо во время выступления.
И они не просто ушли, но ещё и потребовали вернуть деньги за билеты. Причина заключается в том, что зрителям не понравились старые монологи артиста.
Он говорил всё то же самое на своих концертах в Израиле и США. Поэтому люди просто не увидели смысла слушать то, что можно было и так посмотреть в Сети.
Один из зрителей назвал выступление комика в Торонто "большим разочарованием", предположив, что ему никто давно ничего не пишет.
Ранее в Telegram появилось видео с играющим где-то в переходе на жёлтом пианино шоуменом и телеведущим Иваном Ургантом.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.