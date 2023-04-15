Музыкальный критик Артемий Троицкий* поделился в Сети фотографией со стихотворением от певицы Аллы Пугачёвой, которые она прислала ему в ответ на поздравления с днём рождения.
Деятель сообщил, что Примадонна сегодня необычно ответила ему на пожелания и отправила стихотворение, в котором говориться о столбе "позора".
"Нет ничего зазорного
встать у столба "позорного":
Во времена двуличия
Он придаёт величия", — написала Алла Борисовна Троцкому.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.
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