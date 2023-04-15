Артемий Троицкий*: Алла Пугачёва ответила на поздравления грустными стихами о "позорном столбе"

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик Артемий Троицкий* поделился в Сети фотографией со стихотворением от певицы Аллы Пугачёвой, которые она прислала ему в ответ на поздравления с днём рождения.

Деятель сообщил, что Примадонна сегодня необычно ответила ему на пожелания и отправила стихотворение, в котором говориться о столбе "позора".

"Нет ничего зазорного встать у столба "позорного": Во времена двуличия Он придаёт величия", — написала Алла Борисовна Троцкому.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.



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Пугачёва ответила на поздравления Троцкому* неоднозначным стихом