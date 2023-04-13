Муж народной артистки РФ Лии Ахеджаковой Владимир Персиянинов рассказал о состоянии супруги после новости об обвинении её в госизмене из-за подозрений в спонсировании ВСУ, а также требовании признать актрису иностранным агентом.
Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась Лия Ахеджакова из-за своей антивоенной позиции, она не планирует уезжать из страны.
"Лия Меджидовна находится в Москве и не уезжает никуда. Сейчас ей нужно время для того, чтобы не реагировать на все выпады в свой адрес", — заявил изданию "Абзац" Владимир Персиянинов.
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