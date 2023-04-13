"Не собирается уезжать из России": муж Лии Ахеджаковой рассказал о состоянии артистки после обвинения в госизмене

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Муж народной артистки РФ Лии Ахеджаковой Владимир Персиянинов рассказал о состоянии супруги после новости об обвинении её в госизмене из-за подозрений в спонсировании ВСУ, а также требовании признать актрису иностранным агентом.

Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась Лия Ахеджакова из-за своей антивоенной позиции, она не планирует уезжать из страны.

"Лия Меджидовна находится в Москве и не уезжает никуда. Сейчас ей нужно время для того, чтобы не реагировать на все выпады в свой адрес", — заявил изданию "Абзац" Владимир Персиянинов.

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Лия Ахеджакова на вечере памяти Валентина Гафта, 13.12.2021