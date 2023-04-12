Лия Ахеджакова ответила на обвинения о спонсировании ВСУ: "Со мной всё хорошо"

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная советская и российская актриса, народная артистка РФ Лия Ахеджакова прокомментировала слухи о её спонсировании ВСУ.

После начала СВО Лия Ахеджакова открыто выступила против этого решения российской власти. Антивоенная позиция артистки стала поводом не только для нападок и осуждения со стороны некоторых коллег и пользователей Сети, но и для увольнения из театра "Современника". Напомним, в начале года руководство театра приняло решение отстранить артистку от участия в единственном спектакле, в котором она была задействована.

Недавно Лию Меджидовну начали и вовсе подозревать в том, что она спонсирует ВСУ. Соответствующие сведения было поручено проверить Генпрокуратуре РФ.

После этих известий артистка вышла на связь и сообщила, что с ней всё в порядке, однако комментировать что-либо до суда ей запретил её адвокат. Об этом сообщает "МК".

"Со мной всё хорошо", — поделилась знаменитость.

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Лия Ахеджакова на вечере памяти Валентина Гафта, 13.12.2021