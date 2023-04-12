Ляйсан Утяшева рассказала, что не ревнует своего мужа Павла Волю

Известная телеведущая, гимнастка и блогер Ляйсан Утяшева рассказала о своих отношениях с мужем Павлом Волей.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля в браке уже 10 лет. Пара воспитывает двоих детей — сына Роберта и дочь Софию. Их отношения для многих являются примером. Сам Павел Воля недавно признался, что чувства к его жене со временем стали только сильнее. Однако поклонники всё равно переживают, как Ляйсан относится к востребованности мужа, одного из самых популярных шоуменов в России.

Ляйсан поспешила успокоить фанатов, заявив, что в её жизни нет места для ревности.

"Я сильно повзрослела и давно. Поэтому ревность — это не про меня… И к кому там ревновать," — написала в своём личном блоге Утяшева.

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