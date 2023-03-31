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Ляйсан Утяшева назвала эффективный способ сбросить лишний вес: "Не верьте сказочникам из Интернета"

1:37
Шоу-бизнес

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утешева рассказала о способе сбросить лишней вес без жёстких диет.

Ляйсан Утяшева назвала эффективный способ сбросить лишний вес: "Не верьте сказочникам из Интернета"

В свои 37 лет Ляйсан Утяшева находится в отличной форме. Этого она добилась за счёт сбалансированного питания и простых рекомендаций.

По словам гимнастки, диеты — не самый лучший способ для похудения, поскольку они носят краткосрочный эффект. Более того, жёсткое ограничение в питании вызывает сильный стресс, после чего человек срывается, набирая новые килограммы.

В своём Telegram-канале Ляйсан написала план действий, который поможет скорректировать рацион питания. Так, перед похудением важно подготовиться. Для этого следует постепенно исключать из рациона вредные продукты. Например, начать со сладких газированных напитков, потом убрать мучное и так далее. Исключать продукты следует с интервалом 5 дней. Такая методика поможет избежать срывов, подчёркивает Утяшева.

Затем Ляйсан рекомендует настроиться на длительный процесс и не верить "сказочникам из Интернета", что похудеть можно всего за одну неделю. Ко всему прочему, крайне важна дисциплина, которая, по мнению гимнастки, является одним из основных правил при похудении.

"Пусть вашим девизом в этот период станет — "медленными шажками на пути к большой цели", — сообщает знаменитость.

Немаловажно к сбалансированному питанию добавить регулярные спортивные тренировки, заключила гимнастка.

 

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Ляйсан Утяшева – Что у вас в холодильнике?
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Ляйсан Утяшева назвала эффективный способ сбросить лишний вес: "Не верьте сказочникам из Интернета"
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