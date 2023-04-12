Певица Кристина Орбакайте выпустит песню, посвящённую Алле Пугачёвой

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Певица Кристина Орбакайте выпустит новую песню, посвящённую матери.

В своих социальных сетях артистка сообщила, что 14 апреля выйдет её новый сингл под названием "Алла будет петь".

Алла Пугачёва покинула Россию после начала СВО на Украине. Кристина не последовала за матерью. Артистка открыто не высказывается о спецоперации и продолжает работать в РФ.

Накануне в российский прокат вышел фильм "Любовь морковь: Восстание машин", в котором певица сыграла одну из главных ролей.

Старший сын Орбакайте Никита Пресняков сбежал от частичной мобилизации в США и получил американское гражданство.

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