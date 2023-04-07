Максим Фадеев и Григорий Лепс выпустили патриотичную песню "Родина-мать"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Максим Фадеев рассказал о совместной работе с Григорием Лепсом над патриотичной песней "Родина-мать".

Фадеев разместил в своём Telegram-канале пост, посвящённый официальному релизу сингла Григория Лепса "Родина-мать". Продюсер написал музыку к композиции, авторами текста стали Наталья Касимцева и Александр Розенбаум.

"Долго думал, какими словами поддержать эту премьеру. Потом понял, что уже всё сказал в песне", — отметил Фадеев.

Примечательно, что впервые Лепс исполнил новую песню на митинг-концерте в "Лужниках".

Сингл доступен на нескольких цифровых площадках, среди которых "Яндекс.Музыка" и "VK Музыка".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Юрий Лоза признался, почему артисты не ездят с концертами на фронт