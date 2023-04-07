Продюсер Максим Фадеев рассказал о совместной работе с Григорием Лепсом над патриотичной песней "Родина-мать".
Фадеев разместил в своём Telegram-канале пост, посвящённый официальному релизу сингла Григория Лепса "Родина-мать". Продюсер написал музыку к композиции, авторами текста стали Наталья Касимцева и Александр Розенбаум.
"Долго думал, какими словами поддержать эту премьеру. Потом понял, что уже всё сказал в песне", — отметил Фадеев.
Примечательно, что впервые Лепс исполнил новую песню на митинг-концерте в "Лужниках".
Сингл доступен на нескольких цифровых площадках, среди которых "Яндекс.Музыка" и "VK Музыка".
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