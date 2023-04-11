Певица Полина Гагарина восхитилась внешним видом телеведущей Леры Кудрявцевой. Знаменитости встретились на праздновании юбилея Владимира Преснякова.
Поздравить певца пришли многие представители шоу-бизнеса. Среди них были Гагарина и Кудрявцева. Телеведущая активно освещала события вечеринки в своём блоге в Сети.
В одном из роликов Гагарина высказывает восторг внешнему виду Кудрявцевой и называет её "ведьмой".
"Я вижу её вблизи, в макроплане. У неё ни одной поры, ни одной морщины. Кошмар, такого не бывает", — сказала Гагарина.
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