Стилист Гоша Карцев рассказал о том, что певица Полина Гагарина является самой капризной знаменитостью. Он отметил, что за многолетнюю работу ему приходилось работать со многими звёздами.
Карцев в новом интервью журналисту Карену Адамяну отметил, что работать с артисткой оказалось большой проблемой. Стилист подчеркнул, что Гагарина много капризничала и показывала недовольства. Однако уточнять время и место работы с певицей он уточнять не стал.
"Потому что это девочка — там больше нюансов. С парнями всё проще", — подытожил Карцев.
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