Народная артистка РФ Лия Ахеджакова заявила, что её обвинили в госизмене из-за поддержки Украины

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После лишения всех ролей Лия Ахеджакова ушла из "Современника". Она призналась, что данное решение далось ей непросто. Но самое сложное ждёт впереди.

"Знаю, что в прокуратуре ещё один поклёп на меня лежит: какие-то доброхоты требуют признать меня иностранным агентом", — заявила артистка.

Недавно она уехала из Москвы на неделю. Это было связано с гастролями на Кипре. Однако некоторые СМИ посчитали, что она "сбежала". Публика тепло встретила артистку, даже часть подаренных цветов она не смогла увезти на родину.

Ахеджакова отметила, что на неё продолжают доносить в разные инстанции.

"Поэтому мой адвокат велел мне заклеить рот. Меня обвинили в самом страшном и тяжёлом преступлении — в поддержке украинской армии. Это государственная измена, до 20 лет лишения свободы", — призналась она.

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