Народная артистка РФ Лия Ахеджакова заявила об уходе из театра "Современник"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова покинула театр "Современник" по собственному желанию. Она призналась, что ещё 10 марта написала заявление об уходе. В театре артистка работала с 1977 года.

Ахеджакова сообщила, что не собирается уезжать из России. Вместо этого она планирует заняться гастрольной деятельностью.

В театре "Современник" не стали комментировать заявление народной артистки России. Пресс-секретарь заведения Елена Волкова заявила, что не уполномочена говорить об актрисе, пишет Газета.Ru.

"Комментариев у меня нет, к сожалению, на этот счёт. Я не уполномочена на это", — проинформировала она.

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"Разговоры с Таней Кисилевски". Лия Ахеджакова.