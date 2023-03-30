Народная артистка РФ Лия Ахеджакова покинула театр "Современник" по собственному желанию. Она призналась, что ещё 10 марта написала заявление об уходе. В театре артистка работала с 1977 года.
Ахеджакова сообщила, что не собирается уезжать из России. Вместо этого она планирует заняться гастрольной деятельностью.
В театре "Современник" не стали комментировать заявление народной артистки России. Пресс-секретарь заведения Елена Волкова заявила, что не уполномочена говорить об актрисе, пишет Газета.Ru.
"Комментариев у меня нет, к сожалению, на этот счёт. Я не уполномочена на это", — проинформировала она.
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