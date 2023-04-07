Виктория Тарасова приняла решение отменить все спектакли в Казахстане из-за угроз националистов

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Актриса Виктория Тарасова отменила все выступления в Казахстане. Ранее артистка сообщала о том, что спектакли в трёх городах могут не состояться из-за угроз националистов в стране.

Звезда сериала "Глухарь" приняла решение не приезжать в соседнюю страну из-за травли. Она отметила, что не будет переступать границу страны, где оскорбляют русский народ и угрожают насилием по национальному признаку.

Тарасова подчеркнула, что незадолго до этого организаторы доложили ей о том, что им отказывают в аренде зала для выступления.

Актриса сообщила, что созванивалась с близкими из Донецка, которые не поверили ей, уверив: казахи — наши друзья!

"Друзья — да, но местные националисты, видимо, там пытаются всё взять в свои руки. Отмена наших спектаклей — яркий тому пример", — сказала актриса "МК".

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