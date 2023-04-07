МК: артистка из РФ Виктория Тарасова прокомментировала угрозы граждан из Казахстана

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Глухарь", актриса Виктория Тарасова столкнулась с травлей со стороны казахских националистов. Радикально настроенные граждане призвали отменить её спектакль, узнав о предстоящих гастролях.

В местных чатах актрису назвали "пропагандисткой", "сепаратисткой". Ей обещали устроить "жаркий приём". Виктория дала комментарии по этому поводу в беседе с "МК". Она отметила, что уже привыкла к подобным нападкам.

"Я удивлена больше тем, насколько радикально настроенная часть казахов стала выступать против русских. Наверное, нашим властям лучше посмотреть, что происходит в Казахстане. Не хватало ещё, чтобы там повторилось то, что произошло на Украине, где националисты пришли к власти", — рассказала Тарасова.

Сейчас она думает над отменой выступлений в Казахстане из-за угроз.

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Интервью с Викторией Тарасовой