МК: Виктория Тарасова призвала казнить напавшего на Брянскую область актёра Кирилла Канахина

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Среди напавших на Брянскую область террористов оказался бывший актёр Кирилл Канахин. Он снимался в сериале "Глухарь". Актриса Яна Поплавская призвала "стирать из архивов" имена таких людей.

Исполнительница главной роли "Глухаря" Виктория Тарасова высказалась относительно произошедшего. Новости о диверсии застали её во время гастролей. Она призналась, что после случившегося ей начали звонить друзья и знакомые. Канахин снимался в одном из эпизодов сериала.

"Видите, оказался уродом. Когда узнаёшь про такие трагедии, жалеешь, что в России смертная казнь отменена. Я бы таких казнила без разговоров", — заявила Тарасова корреспондентам "МК".

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