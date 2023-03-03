Среди напавших на Брянскую область террористов оказался бывший актёр Кирилл Канахин. Он снимался в сериале "Глухарь". Актриса Яна Поплавская призвала "стирать из архивов" имена таких людей.
Исполнительница главной роли "Глухаря" Виктория Тарасова высказалась относительно произошедшего. Новости о диверсии застали её во время гастролей. Она призналась, что после случившегося ей начали звонить друзья и знакомые. Канахин снимался в одном из эпизодов сериала.
"Видите, оказался уродом. Когда узнаёшь про такие трагедии, жалеешь, что в России смертная казнь отменена. Я бы таких казнила без разговоров", — заявила Тарасова корреспондентам "МК".
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Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.